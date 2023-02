Ucraina, Zelensky “Dalla Spagna arriveranno carri armati Leopard” (Di giovedì 23 febbraio 2023) KIEV (ITALPRESS) – “Questa è la seconda visita del primo ministro Pedro Sanchez in Ucraina durante la guerra. Sia le visite che i nostri negoziati sono davvero importanti e rafforzano le relazioni amichevoli e la cooperazione tra tutti gli europei”.Lo scrive su telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.“Oggi ho ricevuto assicurazioni che la Spagna ci fornirà carri armati Leopard – aggiunge – I soldati ucraini stanno già imparando come far funzionare questi carri armati in Spagna. Spero che a questa cooperazione Ucraina-spagnola seguiranno altre decisioni che ci consentiranno di liberare la nostra terra prima possibile”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) KIEV (ITALPRESS) – “Questa è la seconda visita del primo ministro Pedro Sanchez indurante la guerra. Sia le visite che i nostri negoziati sono davvero importanti e rafforzano le relazioni amichevoli e la cooperazione tra tutti gli europei”.Lo scrive su telegram il presidente ucraino, Volodymyr.“Oggi ho ricevuto assicurazioni che laci fornirà– aggiunge – I soldati ucraini stanno già imparando come far funzionare questiin. Spero che a questa cooperazione-spagnola seguiranno altre decisioni che ci consentiranno di liberare la nostra terra prima possibile”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

