Ucraina, Zelensky a Cina: “Non abbiamo visto alcun piano di pace, incontriamoci” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le autorità ucraine non hanno visto alcun piano di pace presentato dalla Cina, ma sarebbero favorevoli a un incontro con i funzionari cinesi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a Kiev. “Vorremmo incontrare la Cina”, ha dichiarato Zelensky alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Su Telegram il presidente ucraino ha pubblicato alcune immagini della guerra. “Decine, centinaia di migliaia di foto che lasciano profonde cicatrici nel cuore e nell’anima – ha scritto Zelensky – Ci ricordano il percorso che abbiamo fatto da febbraio a febbraio. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le autorità ucraine non hannodipresentato dalla, ma sarebbero favorevoli a un incontro con i funzionari cinesi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a Kiev. “Vorremmo incontrare la”, ha dichiaratoalla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa dell’. Su Telegram il presidente ucraino ha pubblicatoe immagini della guerra. “Decine, centinaia di migliaia di foto che lasciano profonde cicatrici nel cuore e nell’anima – ha scritto– Ci ricordano il percorso chefatto da febbraio a febbraio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... christianrocca : Oddio devo ammetterlo, e mi costa molto: brava @GiorgiaMeloni, la conferenza stampa a Kyjiv con Zelensky è stata pe… - GiovaQuez : Ovadia: “Il popolo ucraino pagherà un prezzo inenarrabile per questo atteggiamento di Zelensky. È convinto di avere… - Giorgiolaporta : #Zelensky è 'responsabile o perlomento corresponsabile della guerra' per il 40,6% degli italiani secondo questo… - IlModeratoreWeb : Ucraina, Zelensky “Dalla Spagna arriveranno carri armati Leopard” - - argonca63 : RT @debbyRome: @GiorgiaMeloni Un pensiero anche per noi italiani che siamo contro l'invio di armi in Ucraina spesate da noi, e siamo la mag… -