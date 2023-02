Ucraina, von der Leyen: “Kiev combatte per i valori Ue, siamo al suo fianco” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La giornata in cui ci incontriamo ha un valore speciale per l’Europa. Domani sarà trascorso un anno da quando la Russia ha dato inizio alla brutale invasione dell’Ucraina. Putin nega all’Ucraina il diritto di esistere. Attaccandola un anno fa, ha attaccato anche i principi di sovranità e integrità territoriale. E ha attaccato i principi della democrazia”. Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all’inaugurazione dell’anno accademico a Palermo, sottolineando che l’Unione è determinata a restare al fianco di Kiev “per tutto il tempo necessario”. “Visto dalla Sicilia – dice rivolgendosi agli studenti – potrebbe sembrare un conflitto lontano. Ma non lo è. I giovani ucraini condividono con voi gli stessi desideri, che sono quelli di tutti i giovani europei. Vogliono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La giornata in cui ci incontriamo ha un valore speciale per l’Europa. Domani sarà trascorso un anno da quando la Russia ha dato inizio alla brutale invasione dell’. Putin nega all’il diritto di esistere. Attaccandola un anno fa, ha attaccato anche i principi di sovranità e integrità territoriale. E ha attaccato i principi della democrazia”. Così la presidente della Commissione Ue Ursula von derall’inaugurazione dell’anno accademico a Palermo, sottolineando che l’Unione è determinata a restare aldi“per tutto il tempo necessario”. “Visto dalla Sicilia – dice rivolgendosi agli studenti – potrebbe sembrare un conflitto lontano. Ma non lo è. I giovani ucraini condividono con voi gli stessi desideri, che sono quelli di tutti i giovani europei. Vogliono ...

