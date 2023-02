Ucraina, Urso “Lavoriamo a un corridoio logistico” (Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “C'è anche una parte dell'Ucraina che non è stata invasa e che deve continuare a produrre: stiamo lavorando per mettere in campo un corridoio logistico infrastrutturale, ferroviario e portuale”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1. Questo corridoio “consentirà ai porti di Trieste e di Venezia di diventare la piattaforma logistica e portuale dell'Ucraina, visto che i suoi mari sono bloccati”, spiega.“Siamo un grande partner di Kiev, lo siamo sempre stati e abbiamo un'economia pienamente compatibile con quella Ucraina. Negli accordi e nei memorandum abbiamo individuato dei settori molto innovativi, come l'aerospazio o le risorse minerarie”. Inoltre ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “C'è anche una parte dell'che non è stata invasa e che deve continuare a produrre: stiamo lavorando per mettere in campo uninfrastrutturale, ferroviario e portuale”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1. Questo“consentirà ai porti di Trieste e di Venezia di diventare la piattaforma logistica e portuale dell', visto che i suoi mari sono bloccati”, spiega.“Siamo un grande partner di Kiev, lo siamo sempre stati e abbiamo un'economia pienamente compatibile con quella. Negli accordi e nei memorandum abbiamo individuato dei settori molto innovativi, come l'aerospazio o le risorse minerarie”. Inoltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'C'è anche una parte dell'Ucraina che non è stata invasa e che deve continuare a produrre: stiam… - adolfo_urso : RT @Radio1Rai: ??#Radioanchio Ministro @adolfo_urso @mimit_gov #Ucraina: 'Stiamo lavorando per mettere in campo un corridoio logistico-infra… - adolfo_urso : RT @Radio1Rai: ??#Radioanchio Ministro @adolfo_urso @mimit_gov ricostruzione #Ucraina: 'Si sta mettendo in campo da parte di donatori intern… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Urso “Lavoriamo a un corridoio logistico” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Ucraina, Urso “Lavoriamo a un corridoio logistico” - -