Ucraina, un anno di guerra: sabato catena umana a Firenze, piazzale degli Uffizi (Di giovedì 23 febbraio 2023) La rete delle realtà di Europe For Peace Firenze aderisce alla mobilitazione lanciata a livello internazionale organizzando per sabato 25 febbraio, a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, una catena umana intorno alla Galleria degli Uffizi. Il ritrovo è alle ore 14.30 in piazza dei Giudici L'articolo proviene da Firenze Post.

