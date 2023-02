Ucraina | un anno di guerra | Mosca isolata | l’Occidente | il risveglio cinese

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Undopo, la fotografia dell'attaccata dai carri armati di Putin all'alba del 24 febbraio 2022, l'ha scattata bene l'ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo. Con queste parole: "Le prospettive della Russia sono molto negative nel futuro, si sta isolando e sta commettendo giganteschi errori, con narrative che accentuerl'isolamento. L'arma energetica non potrà più utilizzarla, l'Occidente è più coeso che mai e l'Ue è compatta. Putin probabilmente passerà alla storia come colui che ha perso per sempre l'"ha compiuto scelte miopi che pagherle future generazioni" L'articolo proviene da Firenze Post.