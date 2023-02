Ucraina ultime notizie. Ok Assemblea generale Onu a risoluzione per pace giusta, ma 6 paesi votano “No” con la Russia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Colloqui segreti «non a livello più alto» per raggiungere un accordo di pace sulla guerra in Ucraina sarebbero in corso a Ginevra in Svizzera. Il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, ha detto che se Cina e Unione Europea sceglieranno il percorso della cooperazione, questi sforzi saranno di grande importanza anche per una soluzione politica della questione Ucraina. Gli Stati Uniti stanno discutendo “sia internamente sia con l’Ucraina la possibilità di fornire aerei da combattimento di quarta o quinta generazione. Gli Stati Uniti si apprestano a varare nuove sanzioni contro i settori bancario, della difesa e tecnologico russi e nuovi aiuti militari, economici e nel settore dell’energia per l’Ucraina. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 febbraio 2023) Colloqui segreti «non a livello più alto» per raggiungere un accordo disulla guerra insarebbero in corso a Ginevra in Svizzera. Il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, ha detto che se Cina e Unione Europea sceglieranno il percorso della cooperazione, questi sforzi saranno di grande importanza anche per una soluzione politica della questione. Gli Stati Uniti stanno discutendo “sia internamente sia con l’la possibilità di fornire aerei da combattimento di quarta o quinta generazione. Gli Stati Uniti si apprestano a varare nuove sanzioni contro i settori bancario, della difesa e tecnologico russi e nuovi aiuti militari, economici e nel settore dell’energia per l’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - StaseraItalia : 'A me Zelensky sembra un invasato, manda il suo popolo alla rovina' A #StaseraItalia, @paolotgcom commenta le ult… - GustavoMichele6 : Guerra Ucraina Russia. Onu, approvata risoluzione per pace giusta: 'Mosca ritiri militari' | Sky TG24 - lc71488535 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - FranceschiniAng : Non solo #Ucraina: cosa significano le ultime mosse di #Putin per la #Moldavia...?? -