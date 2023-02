Ucraina ultime notizie. Mosca: Kiev prepara attacco armato alla Transnistria. La Moldova smentisce (Di giovedì 23 febbraio 2023) Agli Stati Uniti al momento non risulta che la Cina abbia fornito “aiuti letali” alla Russia per aiutarla a portare avanti la sua guerra “illegale” contro l’Ucraina. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, in un briefing con la stampa sottolineando che Pechino “non ha nemmeno escluso” la possibilità di farlo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 febbraio 2023) Agli Stati Uniti al momento non risulta che la Cina abbia fornito “aiuti letali”Russia per aiutarla a portare avanti la sua guerra “illegale” contro l’. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, in un briefing con la stampa sottolineando che Pechino “non ha nemmeno escluso” la possibilità di farlo

