Ucraina, Tajani all’Onu: «Raddoppiare gli sforzi diplomatici. Per l’Italia non c’è pace senza giustizia» (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Ora è il momento di Raddoppiare il nostro sostegno collettivo alla diplomazia per raggiungere la pace in Ucraina». Lo ha detto il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. «Ora più che mai serve diplomazia, anche tenendo in considerazione le legittime preoccupazioni e le attese dei paesi del Sud del mondo che stanno subendo le conseguenze di questo conflitto». E in questo, «l’Italia – continua Tajani – è pronta a fare la sua parte». Per il vicepremier l’obiettivo finale «a cui miriamo tutti» è la pace. «l’Italia pensa che non possa esserci pace senza giustizia, e giustizia significa anche il pieno rispetto dell’indipendenza, della ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Ora è il momento diil nostro sostegno collettivo alla diplomazia per raggiungere lain». Lo ha detto il ministro degli esteri italiano, Antonio, intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. «Ora più che mai serve diplomazia, anche tenendo in considerazione le legittime preoccupazioni e le attese dei paesi del Sud del mondo che stanno subendo le conseguenze di questo conflitto». E in questo, «– continua– è pronta a fare la sua parte». Per il vicepremier l’obiettivo finale «a cui miriamo tutti» è la. «pensa che non possa esserci, esignifica anche il pieno rispetto dell’indipendenza, della ...

