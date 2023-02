Ucraina-Russia, piano di pace Cina: cosa dice Pechino (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ad un anno dall’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, nelll’anniversario dell’invasione decisa da Mosca, riflettori puntati sul piano di pace che la Cina dovrebbe presentare. Nel documento per una soluzione politica della crisi, la Cina “ripeterà le posizioni” finora mantenute e “terrà anche conto delle preoccupazioni ragionevoli di tutte le parti, nella speranza di creare il terreno più ampio possibile per la comunità internazionale sulla questione Ucraina”, ha anticipato il capo della diplomazia cinese Wang Yi, citato dall’agenzia Xinhua, al termine della sua missione in Europa e Russia. Gli Stati Uniti si aspettano che la Cina presenti nelle prossime ore il preannunciato piano di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ad un anno dall’inizio della guerra tra, nelll’anniversario dell’invasione decisa da Mosca, riflettori puntati suldiche ladovrebbe presentare. Nel documento per una soluzione politica della crisi, la“ripeterà le posizioni” finora mantenute e “terrà anche conto delle preoccupazioni ragionevoli di tutte le parti, nella speranza di creare il terreno più ampio possibile per la comunità internazionale sulla questione”, ha anticipato il capo della diplomazia cinese Wang Yi, citato dall’agenzia Xinhua, al termine della sua missione in Europa e. Gli Stati Uniti si aspettano che lapresenti nelle prossime ore il preannunciatodi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - putino : La Moldavia non è “una regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l’Ucraina e dove la Russia ha truppe”… - TgLa7 : #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l… - smilypapiking : RT @mariosalis: Il mondo condanna la Russia all’Onu: “Via dall'Ucraina”. Approvata con 141 voti la risoluzione per una pace giusta. Cina e… - gpercia : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina In questo dipinto del pittore finlandese Eetu Isto (1899) vediamo un'aquila bicipite che rappresenta la R… -