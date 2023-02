Ucraina, Revelli a La7: “Se si continua così finiamo nell’abisso, in guerra non vincono i buoni. Biden e Meloni a Kiev? Comparsate avvilenti” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Trovo avvilente la trasformazione di una città martire come Kiev in un set cinematografico globale, dove si va a rappresentare se stessi e a lavorare per ottenere qualche voto in più alle elezioni o per fare qualche punto nel gioco delle alleanze internazionali. Quello è un popolo massacrato, bisognerebbe piegarsi sulla loro sofferenza e non utilizzarla come scenario per Comparsate“. così a Omnibus (La7) lo storico Marco Revelli critica duramente la visita del Consiglio Giorgia Meloni e in particolare quella del presidente degli Usa Joe Biden nella capitale dell’Ucraina. Revelli poi ribadisce la sua nota posizione sulla guerra: “Se si continua su questa strada, che ormai viene percorsa da quasi un anno e che punta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Trovo avvilente la trasformazione di una città martire comein un set cinematografico globale, dove si va a rappresentare se stessi e a lavorare per ottenere qualche voto in più alle elezioni o per fare qualche punto nel gioco delle alleanze internazionali. Quello è un popolo massacrato, bisognerebbe piegarsi sulla loro sofferenza e non utilizzarla come scenario per“.a Omnibus (La7) lo storico Marcocritica duramente la visita del Consiglio Giorgiae in particolare quella del presidente degli Usa Joenella capitale dell’poi ribadisce la sua nota posizione sulla: “Se sisu questa strada, che ormai viene percorsa da quasi un anno e che punta ...

