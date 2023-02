Ucraina, Rete Disarmo: “Inaccettabile mancanza di trasparenza italiana sull’invio di armi, finora il costo del conflitto è stato di 800 milioni” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Non è facile capire quale sia stato il sostegno italiano militare all’Ucraina perché l’Italia è l’unico tra i paesi più grandi a non dare dettagli sull’invio dei sistemi d’armi”. A parlarne all’Ansa è Francesco Vignarca della Rete Pace e Disarmo, sottolineando che si tratta di una “mancanza di trasparenza”, secondo lui utile anche “a continuare a inviare armi senza gli opportuni ragionamenti”. A oggi, spiega, “non si può valutare l’impatto monetario” dell’invio di armi, proprio “per la mancanza di dettagli”. La stima dell’Istituto Kiel “parla di oltre 50 miliardi di dollari in aiuti da parte dell’Europa, di cui però solo 15-20 miliardi sono aiuti militari”. “Con l’Osservatorio Milex valutiamo non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Non è facile capire quale siail sostegno italiano militare all’perché l’Italia è l’unico tra i paesi più grandi a non dare dettaglidei sistemi d’”. A parlarne all’Ansa è Francesco Vignarca dellaPace e, sottolineando che si tratta di una “di”, secondo lui utile anche “a continuare a inviaresenza gli opportuni ragionamenti”. A oggi, spiega, “non si può valutare l’impatto monetario” dell’invio di, proprio “per ladi dettagli”. La stima dell’Istituto Kiel “parla di oltre 50 miliardi di dollari in aiuti da parte dell’Europa, di cui però solo 15-20 miliardi sono aiuti militari”. “Con l’Osservatorio Milex valutiamo non ...

