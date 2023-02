Ucraina: Renzi, 'in piazza per fiaccolata a sostegno del popolo ucraino' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Anche se i media se ne occupano meno, in Ucraina si continua a morire, da una parte e dall'altra, con i soldati che cadono ogni giorno, anche nei momenti in cui si parla di altro". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Ricorda molto la prima guerra mondiale, ciò che sta accadendo: armi totalmente diverse, è ovvio. Ma è una guerra di logoramento, una strage infinita, un corpo a corpo bestiale con un numero di vittime impressionante e sottaciuto. Domani saremo in piazza per una fiaccolata a sostegno del popolo ucraino con gli altri amici di Renew Europe", aggiunge il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Anche se i media se ne occupano meno, insi continua a morire, da una parte e dall'altra, con i soldati che cadono ogni giorno, anche nei momenti in cui si parla di altro". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Ricorda molto la prima guerra mondiale, ciò che sta accadendo: armi totalmente diverse, è ovvio. Ma è una guerra di logoramento, una strage infinita, un corpo a corpo bestiale con un numero di vittime impressionante e sottaciuto. Domani saremo inper unadelcon gli altri amici di Renew Europe", aggiunge il leader di Iv.

