Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Eh niente. Anche stavolta l’Assemblea Generale dell’Onu vota contro la guerra di aggressione della Russia contro l’… - ItalyUN_NY : ??BREAKING: Risoluzione #PeaceInUkraine co-sponsorizzata dall’Italia adottata dall’Assemblea Generale ONU con 141… - putino : L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 141 voti a favore, 7 contrari (Bielorussia, Corea del Nor… - QueenStellaK : RT @ignaziocassis: A margine dell’Assemblea generale @UN ???? con il collega @Antonio_Tajani abbiamo discusso in particolare del processo di… - MinnilluGRATIS : RT @rtl1025: ?? #Cina e #India sono tra i 32 Paesi che si sono astenuti sulla risoluzione in Assemblea Generale #Onu che chiede una pace giu… -

La mozione non è vincolante ma ha un alto valore politico e simbolico, anche perché l'Generale è diventata l'organo più importante dell'Onu che si occupa dell', visto che il potere ...AGI - Alla vigilia dell'anniversario dell'invasione dell'da parte della Russia, l'generale delle Nazioni Unite ha chiesto il ritiro 'immediato' delle truppe russe, auspicando una pace 'giusta e duratura'. La risoluzione ha ricevuto 141 ...

Risoluzione Onu: l’assemblea vota il «ritiro immediato» della Russia dall’Ucraina: 141 sì, India e Cina si... Corriere della Sera

Scontro alle Nazioni Unite sulla risoluzione per la pace in Ucraina. Assemblea incandescente la Repubblica

Ucraina ultime notizie. Wang: Importante per soluzione cooperazione Cina-Ue. Colloqui segreti su ... Il Sole 24 ORE

Ucraina: l'assemblea Onu approva la risoluzione per la pace con 141 sì e 7 no RaiNews

Ucraina, ok Assemblea generale Onu a risoluzione per pace Adnkronos

L'Assemblea generale delle Nazioni ha adottato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti la risoluzione con cui sottolinea "la necessità di raggiungere al più presto possibile una pace giusta, ...NEW YORK (ITALPRESS) – L’Assemblea Generale Onu ha approvato con 141 voti a favore la risoluzione per una pace “giusta” in ...