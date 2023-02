Ucraina, oggi Onu vota nuova risoluzione per la pace (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, al voto oggi all’Onu una nuova risoluzione per la pace. L’invasione della Russia “è un affronto alla nostra coscienza collettiva”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, in apertura della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Riferendosi al primo anniversario dell’attacco russo, che cade domani, 24 febbraio, Guterres l’ha definito “una triste pietra miliare per il popolo ucraino e per la comunità internazionale”. “Abbiamo sentito minacce implicite di usare armi nucleari. Il cosiddetto uso tattico delle armi nucleari è assolutamente inaccettabile. È giunto il momento di fare un passo indietro dal baratro”. ha aggiunto. La bozza di risoluzione per la pace in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – A un anno dall’inizio della guerra in, al votoall’Onu unaper la. L’invasione della Russia “è un affronto alla nostra coscienza collettiva”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, in apertura della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Riferendosi al primo anniversario dell’attacco russo, che cade domani, 24 febbraio, Guterres l’ha definito “una triste pietra miliare per il popolo ucraino e per la comunità internazionale”. “Abbiamo sentito minacce implicite di usare armi nucleari. Il cosiddetto uso tattico delle armi nucleari è assolutamente inaccettabile. È giunto il momento di fare un passo indietro dal baratro”. ha aggiunto. La bozza diper lain ...

