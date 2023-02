Ucraina, lite Picierno-Tarquinio a La7. “Se la pace che vuole lei si fa coi massacri, si faccia qualche domanda”. “Stia attenta a quello che dice” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, e il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, sulla guerra in Ucraina. Il giornalista prima risponde alla conduttrice Myrta Merlino, che gli chiede come è possibile arrivare a una pace con un autocrate come Putin che vorrebbe sferrare un attacco all’Occidente: “La conclusione del tuo ragionamento è che non c’è alternativa alla guerra dei mondi. Una parte del sistema mediatico e politico sta infatti dicendo che abbiamo davanti decenni di guerra“. L’esponente del Pd borbotta e scuote la testa, ma Tarquinio non ci sta: “Non scuota la testa, presidente Picierno, perché questa è la verità. La trincea che si è scavata in Europa con la guerra in Ucraina è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina, e il direttore di Avvenire, Marco, sulla guerra in. Il giornalista prima risponde alla conduttrice Myrta Merlino, che gli chiede come è possibile arrivare a unacon un autocrate come Putin che vorrebbe sferrare un attacco all’Occidente: “La conclusione del tuo ragionamento è che non c’è alternativa alla guerra dei mondi. Una parte del sistema mediatico e politico sta infattindo che abbiamo davanti decenni di guerra“. L’esponente del Pd borbotta e scuote la testa, manon ci sta: “Non scuota la testa, presidente, perché questa è la verità. La trincea che si è scavata in Europa con la guerra inè la ...

