**Ucraina: Letta, 'bandiere pace a seggi primarie? Bellissima idea'** (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - bandiere della pace ai seggi per le primarie Pd? "È una Bellissima idea. Alle bandiere della pace ai gazebo chiediamo ai nostri militanti di affiancare quella dell'Ucraina, a simboleggiare l'impegno della comunità democratica a sostegno di ogni iniziativa di pace e sempre dalla parte dell'aggredito". Così il segretario Pd, Enrico Letta, commenta la proposta di Acli e Arci di esporre bandiere della pace ai seggi per le primarie dem che si svolgeranno in tutta Italia domenica prossima, 26 febbraio.

