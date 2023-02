Ucraina, la Svizzera rivela: 'A Ginevra colloqui riservati per far finire la guerra' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se sono segreti perché li hanno rivelati? colloqui per una soluzione della guerra in Ucraina si stanno tenendo a Ginevra "nella massima discrezione", ma al momento non ai più alti livelli. Lo ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se sono segreti perché li hannoti?per una soluzione dellainsi stanno tenendo a"nella massima discrezione", ma al momento non ai più alti livelli. Lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Ucraina-Russia, «colloqui segreti in corso in Svizzera». Stati Uniti pronti a dimostrare l’invio di armi cinesi a M… - infoitestero : Guerra in Ucraina, svolta in Svizzera? “Colloqui segreti in atto per accordo di pace” - infoitestero : Guerra Ucraina-Russia, 'negoziati in Svizzera per la pace: serve tempo' - infoitestero : 'Colloqui segreti in corso'. La rivelazione della Svizzera sulla guerra in Ucraina - infoitestero : Guerra in Ucraina, colloqui segreti in corso a Ginevra. Svizzera: “Conflitto può finire solo così” -