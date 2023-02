Ucraina, la guerra non ci interessa più (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lo dimostra un'analisi dei canali social del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: l'opinione pubblica si è assuefatta al racconto quotidiano del conflitto e non si interessa più Leggi su wired (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lo dimostra un'analisi dei canali social del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: l'opinione pubblica si è assuefatta al racconto quotidiano del conflitto e non sipiù

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - federicofubini : Una delle esperienze italiane più vomitevoli di un anno di guerra è quel manipolo di pseudo-guru che ogni giorno av… - GiovaQuez : Santoro: “È vero che Putin ha fatto una cosa criminale ma se si indagasse sulle ragioni… Questa non è più una guerr… - app_sus : RT @app_sus: Adesso a #agorarai @LColuccello ha spiegato che nel Donbass gli ucraini chiedono solo la pace. Sono solo gli abitanti più lont… - app_sus : RT @app_sus: Adesso a #agorarai il direttore di #Avvenire denuncia che non c'è rappresentanza politica (e neppure nei media) della volontà… -