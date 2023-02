Ucraina, la guerra che non può finire (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prospettiva della pace, o almeno di una tregua, in un conflitto che conta ormai decine di migliaia di morti in entrambi i fronti, è lontana. E la probabilità di una pericolosa escalation è sempre più concreta. I bombardamenti a intermittenza non finiscono mai a Siversk, una cittadina tagliata fuori dal mondo nell’inferno del Donbass. Dopo l’invasione russa di un anno fa il grande villaggio è a ridosso del fronte. E la pressione è sempre più forte, come a Bakhmut, la Stalingrado Ucraina, poco distante, che non potrà resistere a lungo. La scorsa estate Lisa, 17 anni, ci mostrava una collezione di bossoli. «Non abbiamo paura dei russi. Restiamo a casa nostra» diceva, con mamma Natalia e papà Roman. Nel sottoscala, usato come rifugio, avevano ricavato un bivacco. Roman non aveva dubbi: «Il nostro unico desiderio è mir, “pace”. Per questo speriamo che i vostri politici ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prospettiva della pace, o almeno di una tregua, in un conflitto che conta ormai decine di migliaia di morti in entrambi i fronti, è lontana. E la probabilità di una pericolosa escalation è sempre più concreta. I bombardamenti a intermittenza non finiscono mai a Siversk, una cittadina tagliata fuori dal mondo nell’inferno del Donbass. Dopo l’invasione russa di un anno fa il grande villaggio è a ridosso del fronte. E la pressione è sempre più forte, come a Bakhmut, la Stalingrado, poco distante, che non potrà resistere a lungo. La scorsa estate Lisa, 17 anni, ci mostrava una collezione di bossoli. «Non abbiamo paura dei russi. Restiamo a casa nostra» diceva, con mamma Natalia e papà Roman. Nel sottoscala, usato come rifugio, avevano ricavato un bivacco. Roman non aveva dubbi: «Il nostro unico desiderio è mir, “pace”. Per questo speriamo che i vostri politici ...

