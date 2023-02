Ucraina, la diretta – Nato: “Segnali che la Cina voglia armare la Russia”. Pechino: “Usa continuano a diffamarci” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il segretario dell’Alleanza atlantica ribadisce il rischio che il gigante asiatico possa inviare forniture militari alla Russia da usare in Ucraina. L’amministrazione Usa valutano la possibilità di divulgare le informazioni a sostegno di questa tesi. Ma la Cina parla di diffamazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il segretario dell’Alleanza atlantica ribadisce il rischio che il gigante asiatico possa inviare forniture militari allada usare in. L’amministrazione Usa valutano la possibilità di divulgare le informazioni a sostegno di questa tesi. Ma laparla di diffamazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : “Non si assista senza reagire alla morte in diretta della libertà di informare e di essere informati”… - LucioPalazzo1 : RT @andreavianel: Come l'anno scorso a Leopoli all'inizio della guerra, il Gr1, in occasione dell'anniversario dell'invasione russa dell'U… - fattoquotidiano : Ucraina, la diretta – Nato: “Segnali che la Cina voglia armare la Russia”. Pechino: “Usa continuano a diffamarci” - armdigennaro : RT @fscodeleo: ???? Domani su @RadioRadicale RADIO UCRAINA 7.10 - 7.30 in diretta con @StefaniaBattis4, Oksana Amdzhadin (@UKRinIT), @Marian… - Gianga87 : RT @SerenellaBettin: . @BiloFausto in diretta da Kiev su #Rete4 #Mediaset. ?????? #Ucraina -