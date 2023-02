Ucraina, la diretta – Cina: “Europa sia più attiva per la pace. Basta armi, serve un cessate il fuoco”. Svizzera: “Colloqui segreti a Ginevra per un accordo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri di Berna, Ignazio Cassis, ha rivelato che sono in corso interlocuzioni “non a livello più alto” per raggiungere un’intesa sul conflitto in Ucraina. Usa valutano la possibilità di divulgare informazioni sulle intenzioni della Cina di fornire aiuto militare a Mosca. Kiev: “Truppe russe preparano provocazioni al confine nord” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri di Berna, Ignazio Cassis, ha rivelato che sono in corso interlocuzioni “non a livello più alto” per raggiungere un’intesa sul conflitto in. Usa valutano la possibilità di divulgare informazioni sulle intenzioni delladi fornire aiuto militare a Mosca. Kiev: “Truppe russe preparano provocazioni al confine nord” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

