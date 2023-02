Ucraina, la debolezza della Russia è chiara. Ecco perché a noi interessa di più appartenere alla Nato (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Giorgio Boratto Questa guerra ha assunto una dimensione che non va più tra due concezioni diverse di intendere l’assetto economico e in genere politico tra due superpotenze ma, essendo giocata ancora a scapito dei popoli, riguarda soprattutto gli assetti di potere nazionalistico e di influenza delle stesse sugli scenari mondiali. In breve l’aspetto culturale egemonico. E’ chiaro che la guerra è tra due potenze neoliberiste che hanno la stessa idea che le libertà individuali sono garantite dalla libertà di mercato, fulcro dell’ideologia con la quale gli Stati Uniti hanno imposto al resto del mondo. Ora abbiamo dei sistemi il cui potere è diviso da un’autarchia e da una democrazia formale. Il potere autarchico per la Russia vuol dire un’economia di proprietà di una ristretta classe di neomiliardari russi, i cosiddetti ‘oligarchi’ che spogliarono il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Giorgio Boratto Questa guerra ha assunto una dimensione che non va più tra due concezioni diverse di intendere l’assetto economico e in genere politico tra due superpotenze ma, essendo giocata ancora a scapito dei popoli, riguarda soprattutto gli assetti di potere nazionalistico e di influenza delle stesse sugli scenari mondiali. In breve l’aspetto culturale egemonico. E’ chiaro che la guerra è tra due potenze neoliberiste che hanno la stessa idea che le libertà individuali sono garantite dlibertà di mercato, fulcro dell’ideologia con la quale gli Stati Uniti hanno imposto al resto del mondo. Ora abbiamo dei sistemi il cui potere è diviso da un’autarchia e da una democrazia formale. Il potere autarchico per lavuol dire un’economia di proprietà di una ristretta classe di neomiliardari russi, i cosiddetti ‘oligarchi’ che spogliarono il ...

