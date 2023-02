Ucraina, la Cina si impegna per la pace: 'La nostra proposta punta al più ampio consenso' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sarà una mossa decisiva per far partire un negoziato serio? La Cina "rilascerà presto un `documento di posizione´ sulla soluzione politica della crisi Ucraina, riaffermando il ruolo coerente cinese, ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sarà una mossa decisiva per far partire un negoziato serio? La"rilascerà presto un `documento di posizione´ sulla soluzione politica della crisi, riaffermando il ruolo coerente cinese, ...

GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - putino : Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di rivelare pubblicamente informazioni che dimostrerebbero come la… - sole24ore : ?? Tajani, attacco hacker? Minaccia dopo visita Meloni a Kiev. ???? Usa: al momento non risulta che Cina abbia fornito… - Fiorellissimo : RT @GiovaQuez: Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi alla Russia… - Margher81933300 : RT @ilpresidenteh: Appena la #Cina si schiererà apertamente con la #Russia, gli #StatiUniti abbandoneranno l'#Ucraina al proprio destino.