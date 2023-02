Ucraina | Kuleba all' Onu accusa la Russia di genocidio | Mosca | L' Occidente pronto a far piombare il mondo negli abissi della guerra | bozza

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di giovedì 23 febbraio 2023) 22 feb 22:36 Usa: "Invasione russa dell'attacco a cuore Carta Onu" 'Siamo qui per discutere una risoluzione che promuove il dialogo e una pace duratura in, in linea con la Carta Onu. L'...