Ucraina, Kiev prepara anniversario guerra Russia: le misure (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Didattica a distanza e lavoro da casa, per chi può. Così l'Ucraina si prepara ad affrontare l'anniversario dell'invasione lanciata dalla Russia con una serie di misure di precauzione che vanno di pari passo con un aumento delle misure di sicurezza in vista di potenziali attacchi su larga scala. Il ministro dell'Istruzione di Kiev Serhiy Shkarlet ha spiegato che le lezioni sono state trasferite online "come misura di precauzione". Nella capitale e nella regione di Kiev è stato messo in atto un protocollo speciale per la sicurezza per tutti gli istituti scolastici dal 22 al 24 febbraio, disposto dall'amministrazione militare regionale. La decisione è stata presa "a causa dell'aumentata minaccia del nemico di bombardare e potenzialmente ...

