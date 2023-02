Ucraina, il capo della Marina italiana: “Mai così tante navi russe nel Mediterraneo. C’è il rischio di incidenti e poi non si sa dove si va a finire” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli effetti immediati sulla nostra sicurezza della guerra in Ucraina? “Si sono riverberati ancora una volta sul mare e sono l’aumento impressionante dei numeri della flotta russa nel Mediterraneo e nel Mar Nero a un livello che non si vedeva nemmeno ai tempi della guerra fredda”. Lo ha spiegato il capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, nel corso dell’audizione alla Commissione Difesa della Camera. “Il numero di navi russe nel Mediterraneo è aumentato, un numero alto che non è una minaccia diretta al territorio nazionale ma aumenta tantissimo la tensione. I russi hanno un atteggiamento aggressivo che non era usuale nel Mediterraneo e prima era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli effetti immediati sulla nostra sicurezzaguerra in? “Si sono riverberati ancora una volta sul mare e sono l’aumento impressionante dei numeriflotta russa nele nel Mar Nero a un livello che non si vedeva nemmeno ai tempiguerra fredda”. Lo ha spiegato ildi Stato maggioremilitare, Enrico Credendino, nel corso dell’audizione alla Commissione DifesaCamera. “Il numero dinelè aumentato, un numero alto che non è una minaccia diretta al territorio nazionale ma aumenta tantissimo la tensione. I russi hanno un atteggiamento aggressivo che non era usuale nele prima era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il capo dell'intelligence militare ucraina Kirill Budanov ha affermato che l'esercito russo sta già conducendo un'a… - Tg3web : Dalla Conferenza per la sicurezza di Monaco, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese annuncia un'iniz… - ZenatiDavide : Cresce la flotta russa nel Mediterraneo. Il capo di stato maggiore Credendino: Non è minaccia ma aumenta la tension… - binz61 : RT @putino: Il capo dell'intelligence militare ucraina Kirill Budanov ha affermato che l'esercito russo sta già conducendo un'ampia offensi… - Marte7983 : RT @LBasemi: ??Nel 2016 invitava a non forzare l'ingresso dell'Ucraina???? nell'UE???? e nella Nato????, ed a ritirare le sanzioni contro la Russ… -