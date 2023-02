Ucraina: "I russi preparano provocazioni al confine nord" | Zelensky: "Mosca ha scelto la strada dell'assassinio e del terrore" (Di giovedì 23 febbraio 2023) 23 feb 13:21 Zelensky: "Mosca ha scelto la strada dell'assassinio e del terrore" 'Non ci siamo spezzati, abbiamo superato molti ostacoli e vinceremo. Inchioderemo alle loro responsabilità tutti coloro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 febbraio 2023) 23 feb 13:21: "halae del" 'Non ci siamo spezzati, abbiamo superato molti ostacoli e vinceremo. Inchioderemo alle loro responsabilità tutti coloro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Otto mesi dopo che Mariupol è caduta nelle mani dei russi, la Russia sta sradicando tutte le vestigia dell'Ucraina,… - putino : No, Moni. Il popolo ucraino sta già pagando un prezzo altissimo per la folle decisione criminale di Vladimir Putin… - putino : Il problema è piuttosto quale sia il motivo sottostante il fatto che tutti i Paesi dell’Est ex dominati dai sovieti… - GiorgioAntonel1 : RT @MarcoRCapelli: Pare che l'#Ucraina stia per invadere la #Transnistria. Siete pronti per leggere sui media che essere invaso da #putin,… - nexusSEI_6 : RT @_the_lobster_: Traduco #caracciolo. “Se il colpo di mano di Trump fosse riuscito oggi avremmo una Ucraina saldamente nelle mani dei ru… -