(Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Una”. Così Marco, portavoce nazionale della mozione Schlein, commenta la proposta fatta da Massa, presidente Arci, e Manfredonia, presidente Acli, di mettere unadellain ognio delle. “Nei nostri circoli” - continua- “ladellaè presente pressoché ovunque, ma è giusto assicurarsi che sia presente anche domenica ai, tanto più a un anno dall'invasione della Russia in. Ladellanon è un simbolo retorico, ma un'iniziativa politica per ribadire solidarietà con il popolo ucraino, per il cessate il fuoco e chiedere il ritiro delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valtaro : #Ucraina, Furfaro: 'Meloni? Il problema sono Berlusconi e Salvini' - valtaro : #Ucraina, la stoccata di Furfaro: 'Italia non invitata alla cena... prima con Draghi, invece'… - La7tv : #omnibus 'Prima con #Draghi...', la stoccata di Marco #Furfaro (PD) a Giorgia Meloni sulla politica estera italiana… - La7tv : #omnibus Marco Furfaro attacca la maggioranza di #governo sulle posizioni di politica estera #omnibusla7… - peppiniellopz : RT @La7tv: #lariachetira @MarcoFurfaro (PD): 'L'opinione pubblica vuole la pace, Berlusconi disegna la resa e il fatto che l'Ucraina debba… -

'La Cina si appresta a presentare un piano di pace per l'mentre è accusata di prepararsi a ... Nei 'Fatti' spiccano invece le interviste a Marcoe Antonio Decaro, esponenti del Pd, a ......guerra inaccenderà come di consueto il dibattito insieme agli ospiti e opinionisti in studio. Gli ospiti: Elly Schlein, Pierluigi Bersani, Carlo Calenda, Elisabetta Piccolotti, Marco,...

Ucraina: Furfaro, ‘bella idea bandiera pace a seggi primarie’ Il Sannio Quotidiano

Ucraina, Furfaro: "Meloni Il problema sono Berlusconi e Salvini" La7

Intervista a Marco Furfaro: “Con Elly Schlein per cambiare il Pd, la sinistra e la società” Il Riformista

Lgbt: Furfaro, ‘dispiacere è La Russa seconda carica Stato…’ La Ragione

Marco Furfaro: "Attenzione a scambiare l'opinione pubblica con le stupidaggini politiche di Silvio Berlusconi" La7

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Una bella idea”. Così Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein, commenta la proposta fatta da Massa, presidente Arci, e Manfredonia, presidente Acli, di me ...Guerra in Ucraina; ritrovamento del corpo di Angelo Zen, l’italiano disperso durante il terremoto in Turchia; anziani tra povertà e accesso alle cure: questi i principali temi della puntata di “Agorà” ...