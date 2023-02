Ucraina, fra Putin e Kiev tensione sempre più forte attorno alla Moldavia (Di giovedì 23 febbraio 2023) La guerra in Ucraina dura ormai da un anno e aumentano i segnali che possa aggravarsi. La tensione cresce non soltanto fra Mosca e Kiev ma anche fra la Russia e la NATO. Putin minaccia la Moldavia e tuona che è in corso “una battaglia ai nostri confini storici“. All’Assemblea generale delle Nazioni Unite il ministro ucraino Kuleba accusa Mosca di genocidio. Replica la Russia: “La bozza di risoluzione ONU non aiuta la fine del conflitto, l’Occidente è pronto a far piombare il mondo negli abissi della guerra“. Cresce intnato l’attesa per il discorso che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, terrà il 24 febbraio, a un anno esatto dall’invasione del suo paese da parte delle truppe di Mosca. Vladimir Putin al concerto patriottico allo stadio Lushniki di Mosca, il 22 febbraio 2023. Foto ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 febbraio 2023) La guerra indura ormai da un anno e aumentano i segnali che possa aggravarsi. Lacresce non soltanto fra Mosca ema anche fra la Russia e la NATO.minaccia lae tuona che è in corso “una battaglia ai nostri confini storici“. All’Assemblea generale delle Nazioni Unite il ministro ucraino Kuleba accusa Mosca di genocidio. Replica la Russia: “La bozza di risoluzione ONU non aiuta la fine del conflitto, l’Occidente è pronto a far piombare il mondo negli abissi della guerra“. Cresce intnato l’attesa per il discorso che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, terrà il 24 febbraio, a un anno esatto dall’invasione del suo paese da parte delle truppe di Mosca. Vladimiral concerto patriottico allo stadio Lushniki di Mosca, il 22 febbraio 2023. Foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianaFerrario : Torna la Marcia per la pace nella notte fra il 23 e il 24 febbraio, da #Perugia ad #Assisi, contro tutte le guerre… - fiorenzamarcel1 : RT @geascanca: Biden ha firmato la sua nota per Zelensky e l'Ucraina chiudendo con 'Slava Ukraini'. Possibile che sia così difficile chiam… - mbartolotta63 : RT @geascanca: Biden ha firmato la sua nota per Zelensky e l'Ucraina chiudendo con 'Slava Ukraini'. Possibile che sia così difficile chiam… - IlRoby69 : @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa Cara Giorgia, io ti ho votato ma sono contrario all'appoggio che state dando all'Ucrain… - caroliarita : RT @TizianaFerrario: Torna la Marcia per la pace nella notte fra il 23 e il 24 febbraio, da #Perugia ad #Assisi, contro tutte le guerre e p… -