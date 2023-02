Ucraina | Foti | “Invio Jet? Valutiamo armi difensive”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “Su un prossimodila posizione di Fratelli d'Italia sarà in linea con ciò che propone il governo. Riteniamo che non ci possano essere ambiguità. Il Parlamento ha il dovere di esprimersi e il governo ha il dovere di indicare la linea". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommasoa margine dell'incontro della delegazione FdI con i colleghi Tremonti e Calovini all'ambasciatain Italia a Roma. "Ambiguità sulle? Vediamo prima leperché qua tutti fanno processi senza conoscere i capi d'accusa. I? Sapete benissimo che ci sonoper impedire la distruzione dell'. Questesaranno valutate e ne sarà eventualmente approvato ...

Così il capogruppo di Fratelli d'italia, Tommasouscendo dell'ambasciataa Roma dopo l'incontro con l'ambasciatore, e parlando a nome di una piccola delegazione del suo partito. Sul ...Così il capogruppo di Fratelli d'italia, Tommasouscendo dell'ambasciataa Roma e rispondendo sui distinguo espressi dalla Lega sul prossimo invio di armi. .

Il governo ha il dovere di indicare la linea". Così il capogruppo di Fratelli d'italia, Tommaso Foti uscendo dell'ambasciata ucraina a Roma dopo l'incontro con l'ambasciatore, e parlando a nome di una ...