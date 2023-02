(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sul prossimo pacchetto militare da inviare in, "vediamo prima le. Tutti parliamo e facciamo processi senza sapere qual è il capo di accusa. Ci sono delleche sono. Abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaVISTA : Foti: “Su Ucraina maggioranza compatta, opposizioni invece arlecchine” - ledicoladelsud : Ucraina, Foti “Centrodestra sempre compatto” - AgenziaVISTA : Foti: “Su Ucraina maggioranza compatta, opposizioni invece arlecchine” #ucraina #governomeloni - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ucraina, Foti 'Centrodestra sempre compatto' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Foti 'Centrodestra sempre compatto' - -

Così il capogruppo di Fratelli d'italia, Tommasouscendo dell'ambasciataa Roma e rispondendo sui distinguo espressi dalla Lega sul prossimo invio di armi. .Il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso, ha inoltre difeso la compattezza del governo sulla questione. "Ogniqualvolta Camera e Senato hanno votato documenti di indirizzo e operativi ...

Ucraina: Foti, invio armi Si valuteranno quelle difensive - Politica Agenzia ANSA

Foti: 'Su Ucraina maggioranza compatta, opposizioni invece arlecchine' Tiscali Notizie

Ucraina: Foti, invio armi Si valuteranno quelle difensive Giornale di Brescia

Ucraina: Foti, invio armi Si valuteranno quelle difensive La Sicilia

Ucraina, Foti: Parlamento italiano riconosce tragedia Holodomor - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sull'Ucraina non ci possono essere ambiguità. Lo sostiene il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, uscendo dell'ambasciata di Kiev a Roma. "La posizione di FdI sarà in linea con quella che il ...Sul prossimo pacchetto militare da inviare in Ucraina, "vediamo prima le armi. Tutti parliamo e facciamo processi senza sapere qual è il capo di accusa. Ci sono delle armi che sono difensive. (ANSA) ...