Ucraina, Biden: "Non credo Putin pensi di usare arma nucleare" (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – La sospensione del trattato Start è stato un "atto irresponsabile" e un "grave errore", ma questo non vuol dire che Putin "stia pensando di usare armi nucleari o qualcosa del genere". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un'intervista alla Abc, prima di lasciare Varsavia ieri sera. Biden ha parlato di errore del presidente russo ma si è comunque detto "fiducioso che saremo in grado di risolverlo". L'articolo proviene da Italia Sera.

