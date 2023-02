Ucraina, anniversario guerra Russia: domani discorso di Zelensky (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, domani terrà una conferenza stampa ‘Febbraio. L’anno dell’invincibilità’, in occasione del primo anniversario dell’invasione della Russia. Lo ha reso noto la presidenza Ucraina, precisando che il luogo e l’orario dell’evento saranno comunicati ai giornalisti insieme alla conferma dell’accredito. Mentre si avvicina il primo anniversario, la Russia sta rafforzando le sue posizioni sul fronte e l’Ucraina si aspetta una nuova ondata di attacchi. Lo stato maggiore ucraino osserva l’attività del nemico e in particolare sottolinea che le forze russe hanno concentrato i loro sforzi per “operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk”. In particolare, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyrterrà una conferenza stampa ‘Febbraio. L’anno dell’invincibilità’, in occasione del primodell’invasione della. Lo ha reso noto la presidenza, precisando che il luogo e l’orario dell’evento saranno comunicati ai giornalisti insieme alla conferma dell’accredito. Mentre si avvicina il primo, lasta rafforzando le sue posizioni sul fronte e l’si aspetta una nuova ondata di attacchi. Lo stato maggiore ucraino osserva l’attività del nemico e in particolare sottolinea che le forze russe hanno concentrato i loro sforzi per “operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk”. In particolare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Venerdì sarà il primo anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina. Aderiamo alla fiaccolata promossa da… - Antonio_Tajani : Il Governo italiano lavora per una pace giusta che garantisca la libertà e l'indipendenza dell'#Ucraina, per contri… - UKRinIT : Cari amici! Invitiamo tutti gli ????&gli amici d'???? a unirsi alla manifestazione programmata per l'anniversario dell'… - lana17500 : RT @EnricoFaraboll1: Confronto russo a Londra I manifestanti hanno bloccato il traffico a Londra per dipingere un'enorme bandiera ucraina… - LPincia : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'UCRAINA | Il presidente Volodymyr Zelensky terrà una conferenza stampa domani, giorno dell'anniversario dell'… -