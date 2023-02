Tuttosport – il Comune di Napoli la restituisce all’artista

(Di giovedì 23 febbraio 2023) 2023-02-23 16:44:59 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:– Ildiha deciso di restituire la statua di Diego Armando MaradonaDomenico Sepe dopo che questi l’aveva donata in occasione del primo anniversario dalla scomparsa della leggenda argentina (25 novembre 2021). L’opera, esposta davanti al settore Distinti dell’allora stadio San Paolo, durò lo spazio di una giornata: esposta la mattina, inaugurata al pomeriggio a beneficio di fotografi e autorità, fu rimossa la sera stessa in attesa che fosse definita la pratica con tutti i permessi necessari. Permessi che non sono mai arrivati. Guarda la gallery Maradona, l’emozionante posa della statua di fronte allo stadio Statua Maradona: questione di costi A un anno e mezzo dalla cerimonia del 25 novembre del 2021 – e ...

Causa costi elevati l'opera, esposta davanti allo stadio il 25 novembre 2021, torna al donatore amareggiato: "Sono deluso"