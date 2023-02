Tutti pazzi per Brooklyn Fitboxing: il boom anche in Italia (Di giovedì 23 febbraio 2023) A Milano i centri di Fitboxing stanno ottenendo un buon riscontro Si chiama Brooklyn Fitboxing ed è l’azienda, nata in Spagna nel 2014, che sta spopolando anche in Italia con i suoi allenamenti. Non solo boxe ma anche allenamenti functional accompagnati da musica e divertimento. I centri sono arrivati da qualche mese a Milano (in totale quattro) e stanno ottenendo buon successo. Un segnale di crescita dopo ul buon feedback spagnolo che ha portato all’espansione della rete in Francia, Germania e soprattutto in Italia. A Milano i centri si trovano, in Piazzale Udine, in via Rembrandt in Ticinese ed Isola. Brooklyn Fitboxing propone un percorso di fitness completo e molto efficace basato sul metodo HIIT (HIGH INTENSITY INTERVAL ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) A Milano i centri distanno ottenendo un buon riscontro Si chiamaed è l’azienda, nata in Spagna nel 2014, che sta spopolandoincon i suoi allenamenti. Non solo boxe maallenamenti functional accompagnati da musica e divertimento. I centri sono arrivati da qualche mese a Milano (in totale quattro) e stanno ottenendo buon successo. Un segnale di crescita dopo ul buon feedback spagnolo che ha portato all’espansione della rete in Francia, Germania e soprattutto in. A Milano i centri si trovano, in Piazzale Udine, in via Rembrandt in Ticinese ed Isola.propone un percorso di fitness completo e molto efficace basato sul metodo HIIT (HIGH INTENSITY INTERVAL ...

