Tumori al cervello, l’ipotesi della diagnosi con un test delle urine. In uno studio la possibile svolta (Di giovedì 23 febbraio 2023) In un futuro non molto lontano, la diagnosi di Tumori al cervello potrebbe essere effettuata attraverso un semplice test delle urine. Sebbene possa sembrare una prospettiva utopistica, questa possibilità emerge da uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista dell’American Chemical Society Nano, condotto dai ricercatori dell’Università di Nagoya e dell’Università di Tokyo, in Giappone. Il gruppo di ricerca, guidato da Takao Yasui e Yoshinobu Baba, ha infatti identificato una coppia di proteine di membrana presenti nelle urine e correlate alla formazione di neoplasie cerebrali. Il tumore cerebrale, spiegano gli esperti, consiste nella crescita anomala di cellule nei tessuti del cervello, dell’encefalo e del midollo spinale. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) In un futuro non molto lontano, ladialpotrebbe essere effettuata attraverso un semplice. Sebbene possa sembrare una prospettiva utopistica, questa possibilità emerge da unoscientifico, pubblicato sulla rivista dell’American Chemical Society Nano, condotto dai ricercatori dell’Università di Nagoya e dell’Università di Tokyo, in Giappone. Il gruppo di ricerca, guidato da Takao Yasui e Yoshinobu Baba, ha infatti identificato una coppia di proteine di membrana presenti nellee correlate alla formazione di neoplasie cerebrali. Il tumore cerebrale, spiegano gli esperti, consiste nella crescita anomala di cellule nei tessuti del, dell’encefalo e del midollo spinale. Le ...

