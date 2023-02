“Tu devi morire”. GF Vip 7: Ginevra Lamborghini choc, denuncia tutto. “Cosa mi sta succedendo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ginevra Lamborghini minacciata di morte. L’ex gieffina del Grande Fratello Vip si è messa in mostra dentro la Casa per la sua liaison con Antonino Spinalbese. I telespettatori, però, non hanno potuto vedere gli sviluppi vista la squalifica della stessa per le frasi su Marco Bellavia. Qualche giorno fa brutte notizie per la sorella di Elettra anche da “Una voce per San Marino”, dove il suo brano “Tu non mi Vuoi” non è piaciuto né alla giuria né al pubblico e la cantante è stata eliminata prima della semifinale. Recentemente Ginevra Lamborghini proprio su Antonino ha dichiarato: “Volete sapere di Pomezia? È nata da settembre questa Cosa. Si stava parlando di metodi di conquista, dove porti la ragazza quando vuoi portarla a cena. È facile quando c’è un bel locale e un bel ristorante, provaci a fare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)minacciata di morte. L’ex gieffina del Grande Fratello Vip si è messa in mostra dentro la Casa per la sua liaison con Antonino Spinalbese. I telespettatori, però, non hanno potuto vedere gli sviluppi vista la squalifica della stessa per le frasi su Marco Bellavia. Qualche giorno fa brutte notizie per la sorella di Elettra anche da “Una voce per San Marino”, dove il suo brano “Tu non mi Vuoi” non è piaciuto né alla giuria né al pubblico e la cantante è stata eliminata prima della semifinale. Recentementeproprio su Antonino ha dichiarato: “Volete sapere di Pomezia? È nata da settembre questa. Si stava parlando di metodi di conquista, dove porti la ragazza quando vuoi portarla a cena. È facile quando c’è un bel locale e un bel ristorante, provaci a fare la ...

