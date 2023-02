TS – Milan | Napoli e Inter | record storico per le italiane! Ecco cosa non era mai successo

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 febbraio 2023) 2023-02-23 01:34:54 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: TORINO –di misura a San Siro, ilcon una rete in più realizzata passa a Francoforte: le italiane fanno bottino pieno in questo turno di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ad aprire il conto era stato Pioli che grazie a Brahim Diaz aveva messo ko il Tottenham di Conte, a mettere il secondo tassello ci hanno pensato Osimhen e Di Lorenzo nel 2-0 di Spalletti contro l’Eintracht. A chiudere il quadro è servito Lukaku all’86’ nel regalare la vittoria ad Inzaghi con il Porto e unper le italiane in Champions League. Guarda la gallery-Porto 1-0: Lukaku entra e decide la gara, Inzaghi può sorrideree ...