Truffe online in Irpinia, denunciate due persone (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Montella, prendendo spunto dalla denuncia sporta da una ragazza, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 35enne della provincia diCaserta per “Truffa”. Nel corso delle indagini eseguite dai militari, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti dell’uomo che aveva pubblicato su un noto sito online un annuncio per la vendita di una console per videogiochi. L’inserzionista, grazie al prezzo conveniente, era riuscito a persuadere la potenziale acquirente che, convinta che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato ad effettuare l’acquisto, pagando 400 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la console e si è reso irreperibile. A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare il presunto truffatore che è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Montella, prendendo spunto dalla denuncia sporta da una ragazza, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 35enne della provincia diCaserta per “Truffa”. Nel corso delle indagini eseguite dai militari, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti dell’uomo che aveva pubblicato su un noto sitoun annuncio per la vendita di una console per videogiochi. L’inserzionista, grazie al prezzo conveniente, era riuscito a persuadere la potenziale acquirente che, convinta che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato ad effettuare l’acquisto, pagando 400 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la console e si è reso irreperibile. A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare il presunto truffatore che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TargatoCN : Truffe online in continuo aumento: molte riguardano sextortion e finti profili - GazzChianti : FIRENZE - Poste Italiane: i consigli ai cittadini della provincia di Firenze per contrastare le #truffe online. 'Po… - Adnkronos : Oltre un italiano su tre ha subito negli ultimi 90 giorni un attacco informatico o un tentativo di accesso ai propr… - gigibeltrame : Truffe e frodi online: 1 italiano su 10 non sa riconoscerle, over 55 maglia nera #digilosofia… - SignorCEO : RT @HDblog: Truffe e frodi online: 1 italiano su 10 non sa riconoscerle, over 55 maglia nera -