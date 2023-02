Truffa e peculato al Servizio sanitario nazionale, nei guai un dirigente medico (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, su disposizione di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di un dirigente medico del Distretto sanitario 70 della locale Azienda Sanitaria, per un valore complessivo di oltre 26 Mila euro. Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania, sono state avviate a conclusione di una verifica fiscale nel corso della quale era emerso che il professionista, dal 2021, aveva stipulato un rapporto di tipo esclusivo con l’ASL di Salerno, in forza del quale era obbligato a sospendere la propria attività privata. Il medico, in virtù del rapporto di esclusività, era quindi autorizzato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, su disposizione di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di undel Distretto70 della locale Azienda Sanitaria, per un valore complessivo di oltre 26 Mila euro. Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania, sono state avviate a conclusione di una verifica fiscale nel corso della quale era emerso che il professionista, dal 2021, aveva stipulato un rapporto di tipo esclusivo con l’ASL di Salerno, in forza del quale era obbligato a sospendere la propria attività privata. Il, in virtù del rapporto di esclusività, era quindi autorizzato ...

