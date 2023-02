Truffa del nipote a Roma, fermati in auto i due furfanti con oro e gioielli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora truffe del nipote a Roma. Il fenomeno è dilagante, e la cronaca locale è zeppa di eventi molto simili tra loro che stanno letteralmente flagellando gli anziani della Capitale ma non solo. Questa volta erano in due, e sono stati fermati mentre rientravano in auto con il loro succulento bottino. Truffa del nipote ad Aprilia, 83enne perde tutto: oltre 11.000 euro di bottino L’ennesima Truffa del nipote a Roma: la dinamica L’episodio ha visto in azione gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni che hanno arrestato due uomini, campani, rispettivamente di 35 e 25 anni, poiché gravemente indiziati di Truffa aggravata ai danni di una donna anziana di 82 anni. E’ successo nella giornata di mercoledì ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora truffe del. Il fenomeno è dilagante, e la cronaca locale è zeppa di eventi molto simili tra loro che stanno letteralmente flagellando gli anziani della Capitale ma non solo. Questa volta erano in due, e sono statimentre rientravano incon il loro succulento bottino.delad Aprilia, 83enne perde tutto: oltre 11.000 euro di bottino L’ennesimadel: la dinamica L’episodio ha visto in azione gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni che hanno arrestato due uomini, campani, rispettivamente di 35 e 25 anni, poiché gravemente indiziati diaggravata ai danni di una donna anziana di 82 anni. E’ successo nella giornata di mercoledì ...

