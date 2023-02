"Troppo educato, niente squalifica". Juve, sfregio della giustizia a Kostic (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il giudice sportivo ha squalificato 13 calciatori, questi: Bronn (Salernitana), Ola Aina (Torino), Akpa Akpro e Bandinelli (Empoli), Bijol (Udinese), Birindelli, Rovella, Marlon (Monza), Demiral (Atalanta), Di Francesco (Lecce), Lauriente (Sassuolo), Locatelli (Juve), Smalling (Roma). Tra le società ammende a Verona e Roma (5 mila euro), Atalanta (4 mila), Inter e Salernitana (3 mila euro), Empoli (2 mila euro). E quindi? E quindi niente, nessun provvedimento per gli insulti razzisti rivolti a Filip Kostic (“Zingaro!”) al momento della sostituzione in Spezia-Juve. E sapete perché? Perché Kostic non ha fatto casino, è uscito dal campo limitandosi ad indicare chi gli urlava contro e stop. Morale della favola: dalle nostre parti per ottenere attenzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il giudice sportivo hato 13 calciatori, questi: Bronn (Salernitana), Ola Aina (Torino), Akpa Akpro e Bandinelli (Empoli), Bijol (Udinese), Birindelli, Rovella, Marlon (Monza), Demiral (Atalanta), Di Francesco (Lecce), Lauriente (Sassuolo), Locatelli (), Smalling (Roma). Tra le società ammende a Verona e Roma (5 mila euro), Atalanta (4 mila), Inter e Salernitana (3 mila euro), Empoli (2 mila euro). E quindi? E quindi, nessun provvedimento per gli insulti razzisti rivolti a Filip(“Zingaro!”) al momentosostituzione in Spezia-. E sapete perché? Perchénon ha fatto casino, è uscito dal campo limitandosi ad indicare chi gli urlava contro e stop. Moralefavola: dalle nostre parti per ottenere attenzione ...

