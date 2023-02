Trono over, chi è Aurora Tropea e perchè ha trascinato Uomini e Donne in tribunale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne c’è stato il ritorno di Aurora Tropea, ex dama del Trono over che aveva abbandonato il programma di Maria De Filippi esattamente due anni fa, quando c’era stato uno spiacevole episodio che aveva riguardato lei e il cavaliere che stava frequentando, oltre che il suo più grande accusatore, ovvero Gianni Sperti. E il suo ritorno è davvero sorprendente per un motivo: dopo aver lasciato Uomini e Donne, infatti, Aurora Tropea aveva fatto sapere di essersi rivolta a un avvocato proprio per via di quanto successo nel programma di Canale 5. Uomini e Donne gossip, chi è Aurora Tropea e perché denunciò il ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel corso dell’ultima registrazione dic’è stato il ritorno di, ex dama delche aveva abbandonato il programma di Maria De Filippi esattamente due anni fa, quando c’era stato uno spiacevole episodio che aveva riguardato lei e il cavaliere che stava frequentando, oltre che il suo più grande accusatore, ovvero Gianni Sperti. E il suo ritorno è davvero sorprendente per un motivo: dopo aver lasciato, infatti,aveva fatto sapere di essersi rivolta a un avvocato proprio per via di quanto successo nel programma di Canale 5.gossip, chi èe perché denunciò il ...

