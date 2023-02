Triptych 2 ci sarà?

(Di giovedì 23 febbraio 2023)2 si farà?2 si farà? Debutta mercoledì 22 febbraio 2023 su Netflix in Italia la prima stagione della serie tv messicana nata da un’idea di Leticia Lopez Margalli. Ma avrà una seconda stagione? Dal momento dell’uscita, Netflix non ha annunciato se la serie drammatica avrà un secondo capitolo. Bisognerà attendere la reazione Tvserial.it.

L a nostra recensione della miniserie, dal 22 febbraio su Netflix 'Nonmica tutta una questione sentimentale ' dice a un certo punto uno dei personaggi a Becca, protagonista di. La serie messicana disponibile su ......intraprende un pericoloso viaggio per scoprire la verità sulle proprie origini ' è la didascalia per raccontare la trama di, la nuova serie tv messicana in arrivo su Netflix. La serie...

Triptych (miniserie), la recensione | TV BadTaste.it Cinema

Le serie tv in uscita, da "Triptych" a "Fleishman a pezzi" AGI - Agenzia Italia

Netflix Italia le serie tv a Febbraio 2023: La legge di Lidia Poët, You 4 Tvblog

Sei stanco di cercare per ore qualcosa da vedere su Netflix Ecco 3 ... Proiezioni di borsa