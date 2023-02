Tribunale e Provincia siglano una convenzione per lavori di pubblica utilità per gli imputati (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTribunale e Provincia di Benevento hanno sottoscritto una convenzione per avviare gli imputati a lavori di pubblica utilità. Il documento, siglato dalla dott.ssa Marilisa Rinaldi, Presidente del Tribunale Ordinario, dalla dott.ssa Marisa Bocchino, Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e dalla dott. Maria Luisa Dovetto, Segretario Generale della Provincia, rende concreta la previsione normativa (art. 54 del Decreto Legislativo n. 274/2000) di lavori di pubblica utilità da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, e ovviamente presso le Province da parte di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Benevento hanno sottoscritto unaper avviare glidi. Il documento, siglato dalla dott.ssa Marilisa Rinaldi, Presidente delOrdinario, dalla dott.ssa Marisa Bocchino, Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e dalla dott. Maria Luisa Dovetto, Segretario Generale della, rende concreta la previsione normativa (art. 54 del Decreto Legislativo n. 274/2000) didida svolgersi presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, e ovviamente presso le Province da parte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : La denuncia della volontaria ENPA. Chi sa parli e aiuti a portare in Tribunale questo delinquente! ??@lazampa? ?… - TV7Benevento : TRIBUNALE E PROVINCIA DI BENEVENTO SIGLANO UNA CONVENZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER GLI IMPUTATI -… - Sara_DiTe : RT @rtl1025: ?? Due anni e otto mesi al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. Assolti l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo e, l'ex p… - rtl1025 : ?? Due anni e otto mesi al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. Assolti l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provol… - NicolettaCalle1 : RT @enpaonlus: La denuncia della volontaria ENPA. Chi sa parli e aiuti a portare in Tribunale questo delinquente! ??@lazampa? ?@ERivetta? ?… -