Trianon Viviani | con ‘Totò Poetry Culture’ l’omaggio al Principe della risata

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDomani, venerdì 24 febbraio, alle 21, ilpropone “TotòCulture”, un originale omaggio ad Antonio de Curtis e alla sua produzione poetica in occasione del 125° anniversarionascita (l’artista era nato il 15 febbraio 1898). In scena l’omonimo duo, riassunto nella sigla TPC, che include il poeta/performer Gianni Valentino e il musicista/producer Lello Tramma. Le poesie del, in arte Totò, sono rielaborate in musica elettronica. Nello spettacolo compaiono, man mano, anche alcuni interludi narrativi in cui emergono le relazioni fra Totò e Federico Fellini, Lucio Dalla e Pier Paolo Pasolini, nonché pagine di diario intimo del. Da questo archivio, gli spettatori potranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frevarcom : Al Teatro #TrianonViviani di Napoli, riconfermata la direzione di #MarisaLaurito - napoliateatro : Playtoy orchestra in concerto al Teatro Trianon Viviani - inforcampania : TEATRO - AL TRIANON VIVIANI “LA NAPOLI INNAMORATA”, UNA CONFERENZA CANTATA PER IL CICLO “LE MILLE E UNA NAPOLI”… - napoliateatro : Al Trianon Viviani Raiz canta Sergio Bruni. Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d”a morte - napoliateatro : Al Trianon Viviani il concerto “Totò Poetry Culture” -

E' fissato per venerdì 24 febbraio (ore 21), nel Teatrodi Napoli, l'appuntamento con il poeta/performer Gianni Valentino e il musicista/producer Lello Tramma impegnati nel concerto 'Totò Poetry Culture' dedicato al Principe della risata. ...Quattro gli appuntamenti programmati alin questa settimana. Il primo è giovedì 23 febbraio, alle 11:30, con la conferenza cantata di Francesca Colapietro e Mariano Bellopede . Il tema di questo terzo appuntamento del ciclo '...

Marisa Laurito: riconfermata la guida del Trianon La Gazzetta dello Spettacolo

Marisa Laurito guiderà il Teatro Trianon Viviani fino al 2025 ... Fanpage.it

Trianon Viviani, Marisa Laurito riconfermata alla direzione artistica: «Tutta la mia energia nel progetto» Corriere del Mezzogiorno

Trianon Viviani, gli appuntamenti della settimana | Città e dintorni Università degli Studi di Napoli Federico II

Conferenze cantate di Mauro Gioia al Trianon Viviani | Città e dintorni Università degli Studi di Napoli Federico II

Ci sono imprese che sciolgono il sangue nelle vene prima ancora di tentarle. «Sapevo che quelle canzoni mi appartenevano per dna, per educazione sentimentalcanora, per militanza, ma avevo ...Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ...