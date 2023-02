Treviso, 50enne adescato in chat e seviziato da un minorenne e due amici. Si cercano altre vittime del gruppo (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prima conoscenza su un sito di incontri, poi l’incontro in un casolare del Trevigiano. Si aspettava probabilmente una serata movimentata l’impiegato 50enne che una volta arrivato nella casa in costruzione di Vedelago non ha trovato solo il ragazzo 15enne con il quale si era dato appuntamento, ma anche due suoi complici – un 18enne e un 20nne – che lo hanno immobilizzato. Ieri, riporta il Corriere del Veneto, il gip Carlo Colombo, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha stabilito che i tre vadano a domiciliari. Caduto a terra dopo essere stato tramortito con un taser, legato, imbavagliato con del nastro adesivo, e minacciato con due coltelli, l’impiegato è stato costretto a rivelare il Pin della sua carta, e consegnare ai malviventi il contante che aveva appresso e le chiavi della sua auto. Un piano orchestrato accuratamente e – suppongono gli inquirenti – provato ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prima conoscenza su un sito di incontri, poi l’incontro in un casolare del Trevigiano. Si aspettava probabilmente una serata movimentata l’impiegatoche una volta arrivato nella casa in costruzione di Vedelago non ha trovato solo il ragazzo 15enne con il quale si era dato appuntamento, ma anche due suoi complici – un 18enne e un 20nne – che lo hanno immobilizzato. Ieri, riporta il Corriere del Veneto, il gip Carlo Colombo, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha stabilito che i tre vadano a domiciliari. Caduto a terra dopo essere stato tramortito con un taser, legato, imbavagliato con del nastro adesivo, e minacciato con due coltelli, l’impiegato è stato costretto a rivelare il Pin della sua carta, e consegnare ai malviventi il contante che aveva appresso e le chiavi della sua auto. Un piano orchestrato accuratamente e – suppongono gli inquirenti – provato ...

