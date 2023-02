Trenord: dal 25 al 27/2 bus anziché treni fra Brescia e Verona (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si viaggerà in autobus fra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova da sabato 15 a lunedì 27 febbraio a causa di lavori di potenziamento della rete. Lo rende noto Trenord che ha istituito un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si viaggerà in autobus fra le stazioni diPorta Nuova da sabato 15 a lunedì 27 febbraio a causa di lavori di potenziamento della rete. Lo rende notoche ha istituito un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Trenord: dal 25 al 27/2 bus anziché treni fra Brescia e Verona: Corse sostitutive ogni 10 minuti per lavori di pote… - soppyzz : l'incredibile capacità di trenord di accumulare ritardo dal nulla - Oden_48 : @CrostyGa @IamFrankyDuks in lombardia dal mese prossimo senza tessere digitale non si potrà più acquistare alcun ab… - Foy84 : @Alex73050677 @giorgiogilestro Bellagio (rinomata metà turistica del Lago di Como), d'estate ha 6 bus (6) che la co… - Bardockssj76 : @Mari0Salern0 @dorinileonardo @elturro666 Trenord è amministrata dal governo essendo parte di Trenitalia già da div… -