Tre anni dal primo caso Covid: oggi ringrazio tutti quelli che non hanno dimenticato (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Giuseppe Saragnese* Ero al campo sportivo dell'oratorio di Brusaporto (BG). Nel pomeriggio stavo vedendo con altri genitori la partita di calcio dei nostri figli. Mi ricordo che si parlava del coronavirus, dei fatti della Cina, dei primi casi in Italia, della Lombardia, di Codogno. Mi chiedevano come andava la situazione al Papa Giovanni di Bergamo e ad un certo punto si sentirono le notizie del Pronto soccorso di Alzano chiuso per tre ore e poi inspiegabilmente riaperto. Le dichiarazioni ufficiali ormai le conosciamo e i primi casi accertati di Covid-19, il trasferimento presso l'ospedale Asst Papa Giovanni XXIII. L'inizio del caos nei Ps e nei reparti. Da un po' di giorni nel nostro ospedale c'era fibrillazione, preoccupazione e disorientamento. L'acronimo più nominato in quel periodo era Dpi (dispositivi di protezione ...

